Парту Героя открыли в честь Ивана Шевченко в Хабаровске

В хабаровской школе № 72 состоялось торжественное открытие парты Героя в честь Ивана Валерьевича Шевченко. Он учился в этом учреждении, а недавно погиб, выполняя задачи на спецоперации.
Иван Шевченко был старшим стрелком мотострелкового отделения мотострелковой роты мотострелкового батальона. Погиб в прошлом году, выполняя свой воинский долг. За смелость и отвагу его посмертно наградили орденом Мужества.
На церемонию открытия парты приехали представители администрации Индустриального района, где располагается школа, родители и друзья героя. Также на мероприятии присутствовали ученики и педагоги школы.
Право первыми сесть за парту традиционно принадлежит выдающимся учащимся: победителям олимпиад и спортивных соревнований, а также активистам, которые принимают участие в активной жизни города и школы.