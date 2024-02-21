Хейли считает, что Трамп одержим демонами прошлого

Хейли полагает, что Трамп был «нужным президентом в нужное время». «Но времена изменились, и Трамп тоже. Он стал более нестабилен и неуравновешен. Он проводит больше времени в залах судебных заседаний, чем занимается предвыборной кампанией. Он отказывается от участия в дебатах», — отметила политик.