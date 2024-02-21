В Хабаровске увековечили память полковника, геройски погибшего на СВО

Гвардии полковник Вячеслав Макаров участвовал в спецоперации с первых дней её начала, командуя бригадой в районе города Северодонецк Луганской Народной Республики. 13 мая 2023 года военные под его началом вели бои с украинскими нацистами неподалёку от села Красное. Комбриг попал под вражеский обстрел и был тяжело ранен, но продолжил выполнять боевую задачу. При эвакуации в тыл он скончался.