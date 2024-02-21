В Хабаровске увековечили память полковника, геройски погибшего на СВО

В Хабаровске на стелу героев Отечества занесли имя гвардии полковника Вячеслава Макарова. Офицер погиб в ходе специальной военной операции и был представлен к званию Героя России, сообщает пресс-служба городской администрации.
Церемония увековечения памяти прошла 18 февраля на площади Славы. В ней участвовали близкие, товарищи и сослуживцы полковника, мэр Сергей Кравчук и губернатор Михаил Дегтярёв, а также представители командования ВВО. Мероприятие было приурочено к форуму «История для будущего. Дальний Восток», который проходит в эти дни в краевой столице.
«Тысячи наших соотечественников по зову Родины вставали на её защиту. Это происходит и сегодня — в ходе военной операции дальневосточники достойно выполняют боевые задачи. Наши герои с нами, они подают пример нам и молодёжи», — отметил градоначальник.
Гвардии полковник Вячеслав Макаров участвовал в спецоперации с первых дней её начала, командуя бригадой в районе города Северодонецк Луганской Народной Республики. 13 мая 2023 года военные под его началом вели бои с украинскими нацистами неподалёку от села Красное. Комбриг попал под вражеский обстрел и был тяжело ранен, но продолжил выполнять боевую задачу. При эвакуации в тыл он скончался.
Указом Президента РФ Владимира Путина полковнику было посмертно присвоено звание Героя России. Ранее офицер был награждён Орденом Мужества и медалью Жукова за подвиги в Сирии, где командовал штурмовым подразделением, сражавшимся с террористами.