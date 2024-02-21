Трамп считает, что Байден разрушает США

Следующие выборы президента США пройдут в ноябре. 25 апреля 2023 года демократ Байден объявил, что будет добиваться переизбрания на высший государственный пост. Трамп сообщил о вступлении в предвыборную гонку в ноябре 2022 года. Он считается наиболее вероятным претендентом на выдвижение кандидатом в президенты от Республиканской партии.