В Новосибирске снова набирают добровольцев в элитный батальон «Вега», который принимает участие в специальной военной операции на Украине. Сообщение о наборе было опубликовано на сайте городской администрации.
Первый набор в «Вегу» 19 октября 2022 года объявил глава региона Андрей Травников и уже к концу месяца батальон был сформирован. Тогда в его состав вошли многие известные в регионе люди: депутаты, руководители предприятий, а командование «Вегой» взял на себя первый вице-спикер областного Заксобрания.
Сегодня бойцы «Веги» зарабатывают по 380 тыс. в месяц и пользуются многими льготами и привилегиями. Сам батальон вошел в состав 24-й гвардейской бригады специального назначения.
Напомним, ранее «МК в Новосибирске» писал, что новосибирский батальон «Вега» попал в репортаж военкора RT c передовой.