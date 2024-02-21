В Новосибирске снова набирают добровольцев в элитный батальон «Вега»

Первый набор в «Вегу» 19 октября 2022 года объявил глава региона Андрей Травников и уже к концу месяца батальон был сформирован. Тогда в его состав вошли многие известные в регионе люди: депутаты, руководители предприятий, а командование «Вегой» взял на себя первый вице-спикер областного Заксобрания.