Иван Носков посетил бойцов СВО перед Днем защитника Отечества

Это уже шестая поезда главы города в зону СВО, и вместе с ним в ЛНР и ДНР отправились председатель фонда «Поволжье» Дмитрий Лытов и его соратники Роман Зуев, Кирилл Капитанов, Михаил Борисов, депутат городской Думы Дзержинска Евгений Минервин и фотограф Информационного центра «Дзержинские ведомости» Руслан Лобанов. Они провели встречи с местными деятелями, а также посетили одно из штурмовых подразделений, доставив с собой гуманитарный груз, включая автомобиль, дизель-генераторы, пищевые продукты и предметы гигиены.



Носков отметил, что эта поездка была организована на фоне освобождения Авдеевки и подчеркнул гордость за достижения бойцов. Он также выразил готовность поддержать возможное трудоустройство и проживание бойцов после окончания специальной военной операции.