В Крыму призвали денонсировать договор с Германией от 1990 года

По его словам, данную позицию поддерживает вся немецкая община полуострова. «Мы искренне сожалеем о том, что так и не реализовались положения статьи 7 договора, и родина наших предков так и не обрела полный суверенитет над своими внутренними и внешними делами», — сказал собеседник агентства.