В Крыму призвали денонсировать договор с Германией от 1990 года

Договор об окончательном урегулировании в отношении Германии также известен как договор «Два плюс четыре». Заключен между ГДР, ФРГ, Францией, СССР, Великобританией и США в Москве 12 сентября 1990 года.
«Договор “Об окончательном урегулировании в отношении Германии” от 12 сентября 1990 года фактически не реализуется и подлежит денонсации», — заявил Гемпель РИА Новости.
По его словам, данную позицию поддерживает вся немецкая община полуострова. «Мы искренне сожалеем о том, что так и не реализовались положения статьи 7 договора, и родина наших предков так и не обрела полный суверенитет над своими внутренними и внешними делами», — сказал собеседник агентства.
Немцы Крыма обеспокоены политикой и действиями Германии в отношении России, добавил он. «Современная Германия игнорирует положения договора от 12 сентября 1990 года “Об окончательном урегулировании в отношении Германии”, подписанного при объединении ГДР и ФРГ», — подчеркнул Гемпель.
Глава немецкой национально-культурной автономии Крыма напомнил, что договор определял прочную основу для создания справедливого и надежного мирного устройства в Европе, в том числе принятие эффективных мер по контролю над вооружениями, разоружению и укреплению доверия.
"Договором страны скрепили себя готовностью не рассматривать друг друга как противников и работать над установлением отношений доверия и сотрудничества, но нынешние власти Германии полностью попрали данные своими предшественниками обещания, — отметил Гемпель.