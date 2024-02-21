Губернатор подписал соглашение о сотрудничестве с Российской академией образования

Подписи под документом поставили Губернатор Новосибирской области Андрей Травников и президент Российской академии образования, академик РАО Ольга Васильева.
«Очень надеемся, что Российская Академия образования обратит внимание на наши достойные практики и наработки в сфере образования и поможет соответствующим образом их оформить и растиражировать», — подчеркнул по итогам подписания соглашения Андрей Травников.
«Новосибирская область — один из ведущих научных и студенческих центров нашей страны. Коллегам удается на протяжении многих лет сохранять лучшие педагогические традиции и наработки, развивать инновационные методики обучения и воспитания с опорой на деятельность учёных», — рассказала Ольга Васильева.
Подписание соглашения также направлено на реализацию совместной проектной и научно-исследовательской деятельности, экспертизу инновационных технологий и социально значимых инициатив в сфере образования.