В региональный штаб Владимира Путина поступило 36 наказов от жителей Иркутской области

Во встрече также приняли участие сопредседатели регионального штаба — директор лицея ИГУ Елена Кузьмина и руководитель иркутского филиала фонда поддержки участников СВО «Защитники Отечества» Юлия Домашевская.
«В региональный штаб поступило 36 наказов от жителей Иркутской области. Вопросы, которые поднимают иркутяне, касаются самых разных сфер жизни. Это и культура, и здравоохранение, есть предложения, касающиеся образования, социальной сферы, в том числе предложения по дополнительным мерам поддержки участников СВО. Мы продолжаем сбор наказов и затем передадим их в Центральный избирательный штаб Владимира Путина», — рассказала Елена Кузьмина.
«Сегодня здесь собрались наши волонтеры. В большинстве своем это молодые и энергичные, с горящими глазами ребята. Они показали, что они ответственные молодые люди, которые со всей серьезностью отнеслись к поставленной задаче по сбору подписей. Благодаря этому Иркутская область стала одним из лидеров по количеству собранных в поддержку Владимира Путина подписей, доля брака была минимальной», — отметила Юлия Домашевская.
Она добавила, что в избирательном штабе Владимира Путина в Иркутской области проводят встречи с жителями и экспертами, круглые столы по вопросам, которые волнуют жителей региона. Результатом таких мероприятий становятся наказы Владимиру Путину, сформированные участниками встреч — общественными деятелями, представителями ветеранских организаций и студенческих отрядов.
«То, что вы сейчас делаете, такие молодые люди, так активно принимаете участие, прекрасно и достойно всяких похвал и благодарности. Самое главное, что вы делаете сейчас в непростой момент для нашей родины — вы держите в руках свое будущее. Мы видим, как страна активно меняется. Время вызовов — это этап колоссального объединения вокруг нашей национальной идеи, наших традиционных ценностей. Важно быть всем вместе. Мы должны и обязаны принимать участие в выборах, потому что именно мы определяем будущее. Идя на выборы, мы голосуем за идеи, которые в дальнейшем будут определять стратегию развития нашей родины», — сказала Марьяна Лысенко.
«Мы ездим по разным регионам и видим, что везде люди приходят в штабы в большей степени с предложениями. Большое количество людей приносит свои предложения, свои инициативы, уже готовые проекты. Это замечательно, потому что этим мы формируем то развитие, которое впереди. Мы уже частично их озвучили Владимиру Путину. Все это войдет в те программы, которые будут продолжены или созданы в будущем», — отметила Марьяна Лысенко.
Напомним, выборы президента России пройдут 15, 16 и 17 марта 2024 года. В голосовании участвуют четыре кандидата. Леонид Слуцкий (ЛДПР), Николай Харитонов от КПРФ и Владислав Даванков («Новые люди») выдвинуты политическими партиями. Действующий глава государства Владимир Путин идет на выборы как самовыдвиженец.