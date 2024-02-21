В региональный штаб Владимира Путина поступило 36 наказов от жителей Иркутской области

«То, что вы сейчас делаете, такие молодые люди, так активно принимаете участие, прекрасно и достойно всяких похвал и благодарности. Самое главное, что вы делаете сейчас в непростой момент для нашей родины — вы держите в руках свое будущее. Мы видим, как страна активно меняется. Время вызовов — это этап колоссального объединения вокруг нашей национальной идеи, наших традиционных ценностей. Важно быть всем вместе. Мы должны и обязаны принимать участие в выборах, потому что именно мы определяем будущее. Идя на выборы, мы голосуем за идеи, которые в дальнейшем будут определять стратегию развития нашей родины», — сказала Марьяна Лысенко.