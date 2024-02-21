В правительстве Омской области ищут советника на оклад в 18 тысяч рублей

Кандидату необходимо иметь высшее образование, также понадобятся знания в сфере федерального и областного законодательства. При этом требований к стажу не предъявляется.
Согласно объявлению, оклад на должности советника отдела составляет 18,3 тысячи рублей, оклад за первый классный чин — еще 8,8 тысячи рублей. Однако с учетом всех выплат зарплата советника отдела составит от 45 до 60 тысяч рублей.
Документы принимаются до 11 марта 2024 года. Конкурсный процедуры предварительно запланированы на 2 и 9 апреля 2024 года.