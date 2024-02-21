В правительстве Омской области ищут советника на оклад в 18 тысяч рублей

Аппарат губернатора и правительства Омской области объявил во вторник, 20 февраля 2024 года, о приеме документов для участия в конкурсе на замещение вакантной должности советника отдела по взаимодействию с аппаратом полномочного представителя Президента РФ в Сибирском федеральном округе и работе с обращениями граждан в приемной Президента РФ в Омской области Аппарата губернатора и правительства Омской области.