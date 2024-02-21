ФСБ предостерегла чиновника из Новосибирской области от разглашения государственной тайны

В пресс-службе управления ФСБ по Новосибирской области пояснили, что чиновник, имевший допуск к государственной тайне, в нарушение закона обрабатывал доверенные ему по работе электронные копии секретных документов на компьютере, подключенном к интернету. Это, считают сотрудники ФСБ, не исключало возможности ознакомления с бумагами посторонних людей.