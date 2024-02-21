ФСБ предостерегла чиновника из Новосибирской области от разглашения государственной тайны

В пресс-службе управления ФСБ по Новосибирской области пояснили, что чиновник, имевший допуск к государственной тайне, в нарушение закона обрабатывал доверенные ему по работе электронные копии секретных документов на компьютере, подключенном к интернету. Это, считают сотрудники ФСБ, не исключало возможности ознакомления с бумагами посторонних людей.
— В связи с выявлением условий, способствующих совершению преступления, в целях предупреждения его совершения УФСБ России по Новосибирской области объявлено официальное предостережение сотруднику органов местного самоуправления о недопустимости подобных действий, — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.
В ФСБ напомнили, что за разглашение государственной тайны грозит уголовная ответственность — до 7 лет лишения свободы.
Ранее «Прецедент» сообщал, что в Новосибирске суд отменил приговор директору «Горзеленхоза» за травмы ребенка от упавшего дерева. Редакция также писала о том, что посягнувшему на жизнь полицейского новосибирцу назначили 13,5 лет колонии.
Егор САФРОНОВ.