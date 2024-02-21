Заксобрание Приангарья приняло законопроект об ограничении работы «наливаек»

Сегодня, 21 февраля, депутаты на заседании Заксобрания Иркутской области приняли в окончательном чтении законопроект по ограничению работы «наливаек» в жилых домах. В настоящее время в регионе действует ограничение по продаже алкоголя до 21.00 в магазинах, расположенных в многоквартирных домах. При этом на общепит, работающий в жилых помещениях, данные ограничения не распространяются. Об этом пишет ИА IrkutskMedia.