Заксобрание Приангарья приняло законопроект об ограничении работы «наливаек»

Сегодня, 21 февраля, депутаты на заседании Заксобрания Иркутской области приняли в окончательном чтении законопроект по ограничению работы «наливаек» в жилых домах. В настоящее время в регионе действует ограничение по продаже алкоголя до 21.00 в магазинах, расположенных в многоквартирных домах. При этом на общепит, работающий в жилых помещениях, данные ограничения не распространяются. Об этом пишет ИА IrkutskMedia.
По мнению руководителя службы потребительского рынка и лицензирования Иркутской области Ольги Степановой, закон будет способствовать сокращению числа псевдобаров в многоквартирных домах. Также Ольга Степанова отметила, что полный запрет работы подобных заведений невозможен, поскольку он ударит по малому и среднему бизнесу.
Напомним, что ранее в РФ предложили ограничить продажу алкоголя в кафе и барах, расположенных на первых этажах в жилых многоквартирных домах. Меру планируют вводить поэтапно: сначала депутаты намерены установить минимальную площадь таких заведений в 50 кв. метров, в дальнейшем — запретить торговлю спиртным в так называемых наливайках с 22.00 до 09.00.