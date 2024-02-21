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Шавкат Мирзиёев посетит Россию с рабочим визитом

Глава государства отправится в Казань для участия в церемонии открытия «Игр Будущего».
Источник: ria.ru

По приглашению президента России Владимира Путина президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев сегодня, 21 февраля, совершит рабочий визит в Казань для участия в торжественной церемонии открытия «Игр Будущего».

Программой пребывания предусматривается проведение двусторонней встречи глав двух государств, в ходе которой будут обсуждены вопросы реализации договоренностей на высшем уровне, достигнутых по итогам официального визита в Россию 5—7 октября 2023 года, а также дальнейшего углубления отношений всеобъемлющего стратегического партнерства.

Отмечается, что «Игры Будущего», впервые проводимые в России в период с 21 февраля по 3 марта, — это соревнования, объединяющие классические виды спорта, научные разработки и цифровые технологии.

В спортивном состязании примут участие 227 команд из 107 стран мира, в том числе спортсмены из Узбекистана.

Шавкат Мирзиеев