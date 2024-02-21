Шавкат Мирзиёев посетит Россию с рабочим визитом

Программой пребывания предусматривается проведение двусторонней встречи глав двух государств, в ходе которой будут обсуждены вопросы реализации договоренностей на высшем уровне, достигнутых по итогам официального визита в Россию 5—7 октября 2023 года, а также дальнейшего углубления отношений всеобъемлющего стратегического партнерства.