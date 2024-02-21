Путину представили лучшие российские бренды, включая челябинские гаджеты

При осмотре выставки российского лидера сопровождали глава АСИ Светлана Чупшева и директор специальных проектов АСИ, куратор конкурса Михаил Хомич. В том числе президенту показали бренд «Инновации детям» из Челябинска. Он разрабатывает и реализует инновационное IT-оборудование для образовательных организаций, в основе которого лежит технология дополненной реальности. Это интерактивные песочницы, скалодромы, физкультурные и игровые комплексы, умные зеркала. Технология позволяет задействовать проекцию, использовать специальные приложения и дополнительные гаджеты, применять инструменты на базе нейросетевых алгоритмов для распознавания звуков, слов, захвата изображения. Технология также может распознавать размер, цвет и геометрию объектов (лидер проекта — Дмитрий Андреев).