Путину представили лучшие российские бренды, включая челябинские гаджеты

Президент Владимир Путин во время посещения форума «Сильные идеи для нового времени» осмотрел выставку участников конкурса растущих российских брендов «Знай наших», передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
Глава государства ознакомился с продукцией 78 брендов-экспонентов из 27 регионов. В их числе — бренд «Инновации детям» из Челябинска, который стал одним из победителей конкурса в номинации «IT».
Конкурс растущих российских брендов, организованный АСИ и Фондом «Росконгресс» при поддержке ВЭБ.РФ, проводится во второй раз в рамках форума «Сильные идеи для нового времени». Выставка представляет собой квартиру, в каждой «комнате» которой экспонируется продукция перспективных отечественных брендов — участников конкурса. Автор-оформитель экспозиции Дарья Треболь — дизайнер, архитектор, декоратор и телеведущая.
При осмотре выставки российского лидера сопровождали глава АСИ Светлана Чупшева и директор специальных проектов АСИ, куратор конкурса Михаил Хомич. В том числе президенту показали бренд «Инновации детям» из Челябинска. Он разрабатывает и реализует инновационное IT-оборудование для образовательных организаций, в основе которого лежит технология дополненной реальности. Это интерактивные песочницы, скалодромы, физкультурные и игровые комплексы, умные зеркала. Технология позволяет задействовать проекцию, использовать специальные приложения и дополнительные гаджеты, применять инструменты на базе нейросетевых алгоритмов для распознавания звуков, слов, захвата изображения. Технология также может распознавать размер, цвет и геометрию объектов (лидер проекта — Дмитрий Андреев).
На конкурс-2024 заявилось свыше 12 тыс. участников из всех регионов страны — это в два с половиной раза больше, чем годом ранее. От Челябинской области — около 80 конкурсантов.
Проект был запущен в 2023 году по поручению президента России и в первый год собрал порядка 5 тыс. участников из числа перспективных компаний малого и среднего бизнеса. Победители получили поддержку в продвижении своих торговых марок и смогли за год значительно увеличить объемы продаж и прибыль.