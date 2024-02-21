Лукашенко озвучил планы ЕС и США по созданию новых региональных инициатив

Президент Беларуси Александр Лукашенко во время расширенного совещания по острым вопросам национальной безопасности, которое состоялось в Центральном доме офицеров 20 февраля, озвучил планы Европейского союза и США, связанные с созданием новых региональных инициатив, информирует пресс-служба президента.
Он подчеркнул, что установки коллективного Запада являются довольно простыми: тех, кто не с ними, будут брать силой. Лукашенко заметил, что под предлогом или же без него — это не суть важно. Он заявил, что авторитет международных организаций окончательно дискредитирован, добавил, что площадки некоторых из них используются для того, чтобы обслуживать интересы конкретных стран. Президент сказал, что Беларусь не в числе этих стран.
— Поэтому за рубежом пытаются создать новые, но уже подконтрольные США и Евросоюзу региональные инициативы.
По словам главы государства, план довольно примитивен.
— Он должен включить в себя помимо Польши, Румынии, Венгрии и Словакии «нейтральные» Украину и Беларусь. При условии, что Беларусь будет «отрезана» от России.
Он также уточнил, что официальный Минск рассматривается как сателлит Польши. Лукашенко поинтересовался:
— Вам это ничего не напоминает?
Президент обратил внимание на то, что сегодня важно не просто реально оценивать обстановку и понимать, что происходит, но также важно и оперативно действовать, отметив, что действовать следует на упреждение.
— Мы все, в первую очередь люди в погонах, просто обязаны быть готовы к отражению любых угроз. Ошибки при этом недопустимы.