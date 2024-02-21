Лукашенко озвучил планы ЕС и США по созданию новых региональных инициатив

Он подчеркнул, что установки коллективного Запада являются довольно простыми: тех, кто не с ними, будут брать силой. Лукашенко заметил, что под предлогом или же без него — это не суть важно. Он заявил, что авторитет международных организаций окончательно дискредитирован, добавил, что площадки некоторых из них используются для того, чтобы обслуживать интересы конкретных стран. Президент сказал, что Беларусь не в числе этих стран.