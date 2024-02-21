В думе Иркутска прекратила существование фракция «Иркутск социальный»

Фракция партии «Иркутск социальный» перестала существовать в думе Иркутска из-за недостаточного количества членов в составе. За прекращение деятельности и исключение из Реестра депутатских групп и фракций сегодня, 21 февраля, единогласно проголосовала комиссия по мандатам, регламенту и депутатской этике. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу городской думы.



Депутаты Ростислав Белых, Максим Булдаков и Ольга Клевцова написали заявления о выходе из состава группы «Иркутск социальный». Заседание провел депутат Иван Гущин. С учетом этих изменений сейчас в думе Иркутска действует только партия ВПП «Единая Россия». В ее состав входят 26 народных избранников.



Депутаты Виктор Ильичев, Евгений Шеломенцев, Николай Матвейчук, Александр Перевалов не являются членами никаких депутатских групп. Всего в течение работы седьмого созыва работали три депутатских группы и три фракции. Это «Иркутск», «Иркутск социальный», «Стратегия социально-экономического развития Иркутска», «Гражданская платформа», «КПРФ», ВПП «Единая Россия».