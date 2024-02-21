В мэрии Омска назначили нового директора департамента по делам молодёжи

«Евгений Александрович — омич, имеет профильное образование и управленческий опыт. Уверен, что он без труда впишется в команду администрации и, заручившись поддержкой коллег, справится со всеми возложенными на него обязанностями и задачами», — прокомментировал назначение мэр Омска Сергей Шелест.