В мэрии Омска назначили нового директора департамента по делам молодёжи

Должность директора департамента по делам молодёжи, физической культуры и спорта в мэрии Омска занял Евгений Баньковский. К своим обязанностям он приступает с 21 февраля.
«Евгений Александрович — омич, имеет профильное образование и управленческий опыт. Уверен, что он без труда впишется в команду администрации и, заручившись поддержкой коллег, справится со всеми возложенными на него обязанностями и задачами», — прокомментировал назначение мэр Омска Сергей Шелест.
Министр спорта Омской области Иван Колесник рассказал, что Евгений Баньковский много лет являлся членом областной управленческой команды в сфере физической культуры и спорта, руководил городской спортивной школой «Иртыш», вновь созданной Академией биатлона и лыжных видов спорта. Затем возглавил спортшколу олимпийского резерва «Динамо».