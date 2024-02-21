Досрочное голосование продолжается в Беларуси 21 февраля 2024

В Беларуси досрочное голосования на выборах депутатов продолжается в среду, 21 февраля 2024 года, сообщает пресс-служба Центральной избирательной комиссии.
Уточняется, что участки для голосования будут работать без перерыва в период с 12 до 19 часов. Также сказано, что избирателю не нужно при себе иметь официального подтверждения причин, согласно которым он не может проголосовать в основной день проведения выборов 25 февраля.
В пресс-службе напомнили, что бюллетени для голосования будут выдаваться при предъявлении паспорта, биометрического паспорта, идентификационной карты. Избиратель сможет получить бюллетень, предъявив служебное удостоверения сотрудника государственных органов или же организаций, а также при предъявлении водительских прав. Среди документов еще называются пенсионное удостоверения, удостоверение инвалида (если есть фотография), студенческий или же ученический билет.
В ЦИК сообщили, что у белорусов, которые при заполнении бюллетеня допустили ошибку или же его испортили, смогут обратиться к членам участковой избирательной комиссии за новым. Однако озвученным правом можно будет воспользоваться один раз.
«Также напоминаем, что запрещена фото и видеосъемка заполненного бюллетеня для голосования», — уточнили в ЦИК.