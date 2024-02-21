Два новых управления появятся в акимате Алматы

На внеплановой 14-й сессии маслихата Алматы было предложено создать два новых управления: управление сейсмической безопасности и мобилизационной подготовки и управление развития общественных пространств.
По словам руководителя аппарата акима Алматы Бейбута Шаханова, главная обязанность управления сейсмической безопасности и мобилизационной подготовки — обеспечение соблюдения сейсмических стандартов, управление рисками землетрясений, обеспечение обучения жителей основным навыкам во время ЧС, координация работ ДП и ДЧС во время ЧС.
Управление развития общественных пространств нацелено на обеспечение общих принципов и методов для развития общественных пространств, координацию работы управлений и акимата города. А также это управление будет ответственно за подготовку концепций развития общественных пространств, модернизацию значимых для города общественных пространств.