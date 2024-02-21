«Опасаюсь блокировки счетов»: родственник Путина рассказал ЕАН о своих страхах и политических амбициях

— Роман Игоревич, помимо ряда встреч в Екатеринбурге у вас запланировано открытие отделения «Всероссийского комитета поддержки Путина» в Окружном доме офицеров. Что это будет?
— Это будет наше 67-е отделение в стране, на Урале мы открываемся впервые. Хотя у нас уже есть Пермь, если это тоже считать Уралом…
[В работе отделений ВКПП] мы делаем упор на три составляющие:
- поддержка массового спорта,
- поддержка малоимущих людей
- и работа с предпринимательским сообществом.
Вообще развитие малого и среднего предпринимательства в нашей стране особенно нас интересует.
Например, мы проводим круглые столы с предпринимателями. Цель таких встреч — довести до предпринимателей последние новости о государственной поддержке этой отрасли. Обсуждаем вопросы, как воспользоваться этими инструментами. И точечно вмешиваемся в проблемы, помогаем предпринимателям наладить диалог между ними и властью.
— В Екатеринбурге такие встречи запланированы?
— Будем посещать предприятия, общаться. Зачастую на таких встречах предприниматели высказывают свои проблемы. Происходит живой диалог — мы к этому стремимся.
Наши региональные руководители [отделений ВКПП] — это в большинстве своем выходцы из предпринимательства. Мы с ними общаемся на одном языке.
Что там говорить, я сам малый предприниматель! У меня те же чаяния и проблемы, что и у предпринимателей. Я, например, опасаюсь необоснованной блокировки счетов в банке. Потом разбираться с этой ситуацией долго и мучительно…
Могут быть претензии проверяющих органов — обоснованные, необоснованные. Мы с этим работаем каждый день, [поэтому] разговариваем [с бизнесом] на одном языке.
— Очевидно, почему вы выбрали такое название — «Всероссийский комитет поддержки Путина». Фактически вы раскручиваетесь на имени самого известного человека в стране.
— Тут надо обратиться к истории. Два с половиной года назад, когда еще не было спецоперации и санкций, простые ребята — от Калининграда до Камчатки — собрались в Москве на конференции. Там обсуждались вопросы, с которыми сталкивалась наша страна на тот момент: «Как разделить Россию?», «Как будет выглядеть Россия без Путина?» и прочее… И они говорят: «Что, мы будем просто на это смотреть?» Ребята — патриоты. Я присутствовал на той конференции, и мне предложили возглавить [новое движение]. Я согласился. То есть это была не моя идея.
— Владимир Путин прилетал в Свердловскую область на прошлой неделе. И его главной темой стал транспорт. Какая тема будет ключевой у вас? Может быть, какое-то конкретное направление предпринимательства?
— Нет, у нас самый широкий спектр. Мы вообще занимаемся всем — от сельского хозяйства до космоса. У нас и такие кейсы есть! И наша задача — не сужать свой спектр деятельности, а охватывать все предпринимательское сообщество.
— Почему вы решили приехать в Екатеринбург именно сейчас? Видел, что в ноябре-декабре вы начали активно открывать отделения [в других регионах]. Это как-то связано со стартом предвыборной кампании?
— Мы этим [открытием отделений] занимаемся уже очень давно. И с предвыборной кампанией это не связано.
Но, естественно, мы свои региональные отделения подключаем к поддержке кандидатуры Владимира Путина. Мы провели флешмобы во всех регионах, у нас смонтированы ролики.
Это «на словах». А «на делах» мы проводим спортивные мероприятия, работаем с малообеспеченным населением. Все это освещаем. Все это — в поддержку кандидатуры действующего президента.
— И с чего начнете, когда откроете отделение?
— В первую очередь нас интересует молодежь. Мы с коллегами уже определили, что упор сделаем на спорт. Тренеры становятся вторыми родителями для ребят, которые занимаются профессиональным спортом. И наша задача — сделать так, чтобы тренеры вкладывали в головы молодых людей правильные вещи: что такое семья, что такое родители, что такое Родина…
— Команда, которая будет заниматься местным отделением, — знакомые вам люди (руководить ячейкой будет промышленник Сергей Зыков, курировать — владелец «Пенетрона» Игорь Черноголов — прим. ЕАН)?
— Да, мы общаемся уже не первый месяц. Они присутствовали на открытии [отделений ВКПП] в других регионах, смотрели, прислушивались. Мы их представим [21 февраля] на открытии регионального отделения [в Екатеринбурге].
— Как финансируется ваше общественное движение? Взносы предпринимателей, пожертвования?
— Никаких зафиксированных взносов у нас нет. Например, детский спорт, как правило, финансируется спонсорами или региональным отделением за счет собственных средств. Я финансирую мероприятия федерального масштаба — слеты, наши обучения, акции. В регионах руководители решают вопросы самостоятельно. Члены ВКПП ничего не платят, мы ничего не собираем.
— В этом смысле Свердловская область богата на спонсоров.
— На самом деле на Урале очень крепкие спортивные федерации. Я являюсь председателем попечительского совета Федерации тхэквондо, поэтому не понаслышке знаю, что такое спорт на Урале. Мы этим занимаемся уже давно.
Руководители региональных отделений у нас люди разные. Каждый делает упор на то, что его интересует. Мы поддерживаем и не возражаем: у нас есть и зоозащитники, и те, кто делает ставку на экологию, на предпринимательство, на СВО. Все эти направления для нас приемлемы, и мы их приветствуем.
— В ближайшее время будете открывать еще отделения на Урале?
— Пока такого плана нет. Следующая у нас будет Рязань, а затем новые территории.
— Развейте слух. Говорят, впоследствии все открытые отделения в регионах будут превращены в ячейки некой политической партии, которую вы, возможно, возглавите.
— На сегодняшний день таких планов нет. Пока мы строим общественную структуру федерального масштаба.
— У вас ведь уже была партия (Путин в прошлом учреждал партию «Россия без коррупции» и руководил ныне ликвидированной партией «Народ против коррупции» — прим. ЕАН)?
— Сложная история. Это отдельная глава, о которой можно долго рассказывать.
На самом деле общественной деятельностью мы занимаемся давно. В связи с тем, что люди [к нам] обращались, мы с коллегами думали обратить [нашу работу] в какую-то оболочку. И так родился «Всероссийский комитет поддержки Путина».
— То есть трансформацию в политическую партию под следующие выборы в Госдуму [2026 года] вы не планируете?
— Посмотрим, как будет складываться жизнь.
— А что насчет ваших политических амбиций в целом?
— Сейчас мы занимаемся общественной деятельностью, и только ею.
Беседовал Игорь Сергеев