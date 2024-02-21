«Опасаюсь блокировки счетов»: родственник Путина рассказал ЕАН о своих страхах и политических амбициях

— Тут надо обратиться к истории. Два с половиной года назад, когда еще не было спецоперации и санкций, простые ребята — от Калининграда до Камчатки — собрались в Москве на конференции. Там обсуждались вопросы, с которыми сталкивалась наша страна на тот момент: «Как разделить Россию?», «Как будет выглядеть Россия без Путина?» и прочее… И они говорят: «Что, мы будем просто на это смотреть?» Ребята — патриоты. Я присутствовал на той конференции, и мне предложили возглавить [новое движение]. Я согласился. То есть это была не моя идея.