Мэр Екатеринбурга встретится с доверенным лицом Путина и Героем России

Вместе с Орловым к участию заявлены Герой России, пилот Дамир Юсупов, глава Дома добровольцев Свердловской области и доверенное лицо Владимира Путина на выборах президента Евгений Дайнес и председатель регионального родительского комитета Людмила Золотоницкая. В рамках дискуссии они обсудят «служение Отечеству как смысл российского патриотизма».