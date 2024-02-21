Мэр Екатеринбурга встретится с доверенным лицом Путина и Героем России

Вместе с Орловым к участию заявлены Герой России, пилот Дамир Юсупов, глава Дома добровольцев Свердловской области и доверенное лицо Владимира Путина на выборах президента Евгений Дайнес и председатель регионального родительского комитета Людмила Золотоницкая. В рамках дискуссии они обсудят «служение Отечеству как смысл российского патриотизма».
Участниками форума, посвященного Дню защитника Отечества, станут воспитанники военно-патриотических клубов Екатеринбурга, волонтеры, студенты и «неравнодушные жители» города, отметили в мэрии. Особый пункт программы — торжественная передача письма Орлову от молодежи Херсонской области, благодарной ровесникам из Екатеринбурга за неравнодушие.