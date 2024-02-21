Генеральный консул Китая в Екатеринбурге Цуй Шаочунь уйдет с поста

Он занимал этот пост с марта 2020 года.



«Начало вашей работы в регионе совпало с разгаром мировой пандемии коронавируса. Мы никогда не забудем, что в условиях заморозки контактов со многими иностранными государствами именно китайские партнеры оказали Свердловской области большую поддержку», — поблагодарил губернатор Евгений Куйвашев. Также губернатор признателен генконсулу за развитие научного и культурно-гуманитарного сотрудничества, в частности, за создание Лоян-Уральского университета — совместного проекта Уральского федерального университета (УрФУ) вместе с Хэнаньским университетом науки и техники.



«С вашей помощью и поддержкой мы вместе работали очень много. За эти четыре года сотрудничество и дружеские отношения между вашей областью и китайской стороной стали более качественными», — обратился к губернатору генконсул.



Генеральное консульство КНР в Екатеринбурге действует с 2009 года.



В сентябре прошлого года генконсул Кыргызстана в Екатеринбурге Руслан Бийбосунов был освобожден от своей должности, так как у него закончился срок полномочий. В июне новым генеральным консулом Великобритании в городе стал Амир Котеча. Кроме того, в Екатеринбурге планируют открыть генконсульство Беларуси.