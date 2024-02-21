Герасимов приехал в зону спецоперации и вручил медали за взятие Авдеевки

Кроме того, глава Генштаба подвел промежуточные итоги выполнения задач группировкой «Центр» и заслушал доклад генерал-полковника Андрея Мордвичева о порядке дальнейших действий на авдеевском направлении. «На сегодняшний день главная задача, которая ставилась, она выполнена, Авдеевка освобождена. Надо сказать, что она освобождена в достаточно короткие сроки, но этому предшествовал длительный период подготовки», — заявил Герасимов в видеоролике, распространенном Минобороны.