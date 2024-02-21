В Казахстане будут пожизненно сажать в тюрьмы за педофилию — закон

Согласно поправкам, ужесточается уголовная ответственность за истязание, нанесение тяжкого и среднего вреда здоровью лиц до 18 лет или тех, кто находится в беспомощном состоянии. Условный срок в этом случае заменили на реальное лишение свободы.
За убийство малолетних или педофилию будут применять только пожизненное лишение свободы.
Преступников против детей и домашних тиранов по решению суда могут отправить на прохождение психологической помощи в медорганизациях.
Помимо этого, за уличенными в преступлении против женщин и детей будут наблюдать. Есть регламент, устанавливающий особые требования к поведению преступников. Также правоохранительные органы уполномочены реагировать на сообщения о фактах насилия в СМИ.
Также восстанавливается уголовная ответственность за причинение легкого вреда здоровью. Наказанием за это установлены:
- штраф до 200 МРП (МРП в 2024 году — 3692 тенге),
- привлечение к общественным работам до 200 часов,
- арест до 50 суток.
За нанесение побоев предусмотрено наказание в виде штрафа до 80 МРП, либо привлечение к общественным работам до 80 часов, либо арестом до 25 суток.
За побои с особой жестокостью в отношении несовершеннолетних, нанесенные лицами при исполнении служебных обязанностей, будет условный срок либо лишение свободы до 2 лет.
За доведение до самоубийства или склонение к самоубийству будут лишать свободы от 5 до 9 лет. Вместе с тем, вводится новая уголовная ответственность за пропаганду самоубийства — штраф в размере 200 МРП. Буллинг и кибербуллинг несовершеннолетнего наказывается административным штрафом в 10 МРП.
Теперь госконтроль в интернатах для детей всех типов и форм будет проводиться без предварительного уведомления. Такие организации должны будут работать только по лицензии.
Также в каждом районе будут открыты центры поддержки семьи. Организации будут определять семьи, находящиеся в трудной жизненной ситуации. В контакт-центрах 111 разработают программы помощи несовершеннолетним, подвергшимся насилию, жестокому обращению или буллингу.
За высадку детей до 16 лет из автобуса вводится административная ответственность. Уголовная ответственность — за приставание к детям до 16 лет сексуального характера, за незаконное лишение свободы и похищение несовершеннолетнего.