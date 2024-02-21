В Казахстане будут пожизненно сажать в тюрьмы за педофилию — закон

За доведение до самоубийства или склонение к самоубийству будут лишать свободы от 5 до 9 лет. Вместе с тем, вводится новая уголовная ответственность за пропаганду самоубийства — штраф в размере 200 МРП. Буллинг и кибербуллинг несовершеннолетнего наказывается административным штрафом в 10 МРП.