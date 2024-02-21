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В Казахстане будут пожизненно сажать в тюрьмы за педофилию — закон

АСТАНА, 21 фев — Sputnik. Мажилис Казахстана одобрил в первом чтении поправки в закон по защите прав и интересов женщин и детей, передает корреспондент Sputnik Казахстан.
Источник: Sputnik.kz

Согласно поправкам, ужесточается уголовная ответственность за истязание, нанесение тяжкого и среднего вреда здоровью лиц до 18 лет или тех, кто находится в беспомощном состоянии. Условный срок в этом случае заменили на реальное лишение свободы.

За убийство малолетних или педофилию будут применять только пожизненное лишение свободы.

Преступников против детей и домашних тиранов по решению суда могут отправить на прохождение психологической помощи в медорганизациях.

Помимо этого, за уличенными в преступлении против женщин и детей будут наблюдать. Есть регламент, устанавливающий особые требования к поведению преступников. Также правоохранительные органы уполномочены реагировать на сообщения о фактах насилия в СМИ.

Также восстанавливается уголовная ответственность за причинение легкого вреда здоровью. Наказанием за это установлены:

  • штраф до 200 МРП (МРП в 2024 году — 3692 тенге),
  • привлечение к общественным работам до 200 часов,
  • арест до 50 суток.

За нанесение побоев предусмотрено наказание в виде штрафа до 80 МРП, либо привлечение к общественным работам до 80 часов, либо арестом до 25 суток.

За побои с особой жестокостью в отношении несовершеннолетних, нанесенные лицами при исполнении служебных обязанностей, будет условный срок либо лишение свободы до 2 лет.

За доведение до самоубийства или склонение к самоубийству будут лишать свободы от 5 до 9 лет. Вместе с тем, вводится новая уголовная ответственность за пропаганду самоубийства — штраф в размере 200 МРП. Буллинг и кибербуллинг несовершеннолетнего наказывается административным штрафом в 10 МРП.

Теперь госконтроль в интернатах для детей всех типов и форм будет проводиться без предварительного уведомления. Такие организации должны будут работать только по лицензии.

Также в каждом районе будут открыты центры поддержки семьи. Организации будут определять семьи, находящиеся в трудной жизненной ситуации. В контакт-центрах 111 разработают программы помощи несовершеннолетним, подвергшимся насилию, жестокому обращению или буллингу.

За высадку детей до 16 лет из автобуса вводится административная ответственность. Уголовная ответственность — за приставание к детям до 16 лет сексуального характера, за незаконное лишение свободы и похищение несовершеннолетнего.