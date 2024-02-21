Артиллерист из Куйтунского района героически погиб в зоне СВО

В Кутйунском районе простились с Олегом Мурашовым, погибшим в зоне специальной военной операции. Мужчина участвовал в боевых действиях с сентября прошлого года. Он проходил службу артиллеристом. Об этом пишет ИА IrkutskMedia со ссылкой на страницу администрации района в соцсети «ВКонтакте» (12+).
Олег Мурашов героически погиб, защищая честь и независимость Родины, 29 января текущего года.
Мужчина родился в 1987 году в селе Тельба, в 1996 году семья Мурашовых переехала в село Барлук. После школы Олег поступил в училище, где получил профессию повара. Мужчина работал в ресторане, а затем вместе с супругой открыл семейное кафе. В 2015 году у него родился сын.
Сослуживцы уважали Олега Мурашова за смелость, веселый нрав, умение сопереживать.