Артиллерист из Куйтунского района героически погиб в зоне СВО

Мужчина родился в 1987 году в селе Тельба, в 1996 году семья Мурашовых переехала в село Барлук. После школы Олег поступил в училище, где получил профессию повара. Мужчина работал в ресторане, а затем вместе с супругой открыл семейное кафе. В 2015 году у него родился сын.