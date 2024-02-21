Радий Хабиров поздравил жителей Башкирии с Днем родного языка

«Башҡортостанда 130-ҙан ашыу милләт вәкилдәре йәшәй. Уларҙың һәммәһенең үҙ телендә һөйләшер, уны үҫтерер мөмкинлектәрен киңәйтеү — беҙҙең бурыс. Татыулыҡ һәм берҙәмлек — төп байлығыбыҙ. Уны һаҡлайыҡ. Халыҡ-ара туған тел көнө менән!
В Башкортостане живут представители более 130 национальностей, у каждой — уникальная культура, каждый народ говорит на своем языке. В нашем единстве — сила и главное богатство республики. Всех поздравляю с Международным днем родного языка!».
К посту Глава республики прикрепил видеоролик о важности родной речи.
Ранее «Башинформ» писал, что делегация Башкирии принимает участие в Днях языка, культуры и истории башкир в Пермском крае, которые приурочены к этой дате.