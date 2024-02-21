Владимир Путин поддержал идею уфимки о «Дне здоровой мамы» в поликлиниках

"Меня зовут Наталья Агеева, я из города Уфы, Республика Башкортостан. Как уже сказали, я молодая мама. Моему сынишке недавно исполнился годик. И здесь я сегодня выступаю для того, чтобы поделиться своей болью.
Окунувшись в «мамские» заботы, в эту новую для себя жизнь, потому что у меня первенец, я поняла, что, к сожалению, родившая женщина в нашей стране, кроме своей семьи, по факту никому не нужна. Объясню почему.
Потому что, когда ты ходишь беременная, за тобой постоянно следит врач из женской консультации, чтобы ты сдавала анализы, чтобы вовремя проходила всех врачей и получала необходимую помощь, чтобы выносить и родить здорового ребенка. Когда малыш рождается, подключается в его случае педиатрия, и в первый год жизни малыша обследуют многие специалисты, узкие и педиатр, — с головы до пяточек по несколько раз.
Но почему такой программы не предложено молодой маме? Ведь когда женщина становится мамой, особенно впервые, ее жизнь переворачивается буквально на 180 градусов. И она не всегда понимает, что происходит у нее в организме", — рассказала молодая мама, присоединившись к участникам форума по видеосвязи.
Она считает, что проблему можно решить с помощью создания федеральной программы, которая будет работать в рамках обязательного медицинского страхования, то есть услуги должны быть бесплатными для женщин.
«Нужно создать понятный и доступный календарь плановых осмотров, получив который мама сможет, например, увидеть, что в 3, в 6, в 9 или в 12 месяцев (после рождения ребенка) она должна пройти тех или иных специалистов, получить рекомендации, лечение, назначение или по необходимости встать на учет», — отметила участница форума.
«По примеру Дня здорового ребенка вполне можно было бы учредить такой День здоровой мамы и на регулярной основе с молодыми мамами работать и поддерживать и психологически, и по линии различных специалистов-медиков. Спасибо за подсказку, обязательно постараемся это реализовать», — поддержал предложение уфимки Владимир Путин.
Ранее сообщалось, что жители Башкирии стали рекордсменами по количеству идей, поданных на форум «Сильные идеи для нового времени».