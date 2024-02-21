Владимир Путин поддержал идею уфимки о «Дне здоровой мамы» в поликлиниках

Потому что, когда ты ходишь беременная, за тобой постоянно следит врач из женской консультации, чтобы ты сдавала анализы, чтобы вовремя проходила всех врачей и получала необходимую помощь, чтобы выносить и родить здорового ребенка. Когда малыш рождается, подключается в его случае педиатрия, и в первый год жизни малыша обследуют многие специалисты, узкие и педиатр, — с головы до пяточек по несколько раз.