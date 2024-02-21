В Крыму призвали прекратить договор с Германией от 1990 года

«Мы (немцы Крыма — ред.) искренне сожалеем о том, что так и не реализовались положения статьи 7 договора, и родина наших предков так и не обрела полный суверенитет над своими внутренними и внешними делами», — цитирует РИА Новости слова Гемпеля.