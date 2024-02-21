В Крыму призвали прекратить договор с Германией от 1990 года

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 фев — РИА Новости Крым. Договор «Об окончательном урегулировании в отношении Германии», который был подписан в 1990 году, необходимо объявить недействительным, в этом убежден глава немецкой национально-культурной автономии Крыма Юрий Гемпель.
По его мнению, договор «Об окончательном урегулировании в отношении Германии», который был подписан 12 сентября 1990 года ГДР, ФРГ, Францией, СССР, Великобританией и США в Москве, фактически не реализуется и его необходимо денонсировать.
«Мы (немцы Крыма — ред.) искренне сожалеем о том, что так и не реализовались положения статьи 7 договора, и родина наших предков так и не обрела полный суверенитет над своими внутренними и внешними делами», — цитирует РИА Новости слова Гемпеля.
Немецкая община Крыма обеспокоена политикой и действиями Германии в отношении России, сказал собеседник агентства. Он подчеркнул, что современная Германия игнорирует положения существующего договора.
Также Гемпель напомнил, что документ определял прочную основу для создания справедливого и надежного мирного устройства в Европе, а также был необходим для принятие эффективных мер по контролю над вооружением и разоружением.
«Договором страны скрепили себя готовностью не рассматривать друг друга как противников и работать над установлением отношений доверия и сотрудничества, но нынешние власти Германии полностью попрали данные своими предшественниками обещания», — подытожил Гемпель.