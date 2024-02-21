«Пробивной человек»: Путин высказал свое мнение об Аксенове

Аксенов, в частности, рассказал Путину, что в Крыму полностью ликвидировали очередь в детские сады. Президент отметил, что решение проблемы с дошкольными учреждения в значительной степени является инициативой главы республики. При этом, как подчеркнул российский лидер, региону оказывается и федеральная поддержка.