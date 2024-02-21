«Пробивной человек»: Путин высказал свое мнение об Аксенове

Президент России Владимир Путин назвал главу Крыма Сергея Аксенова «пробивным человеком», который работает с пользой для республики. Об этом лидер страны заявил на совещании по программе капитального ремонта школ.
Аксенов, в частности, рассказал Путину, что в Крыму полностью ликвидировали очередь в детские сады. Президент отметил, что решение проблемы с дошкольными учреждения в значительной степени является инициативой главы республики. При этом, как подчеркнул российский лидер, региону оказывается и федеральная поддержка.
— Но вы человек пробивной очень, я знаю, и с пользой работаете для Крыма.
Глава государства выразил надежду на то, что дальнейшая работа будет продолжаться в том же духе.