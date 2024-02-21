«Наши солдаты сегодня защищают мирных жителей, освобождают земли Донбасса и других территорий от нацистов. Мы должны активнее их поддерживать, помогать им, чем можем», — сказал Джефф Монсон.
Джефф Монсон призвал депутатов Башкирии активнее поддерживать бойцов СВО
Депутат Госсобрания Башкортостана, первый вице-президент Федерации спортивной борьбы Башкирии, легендарный боец смешанных единоборств Джефф Монсон сегодня на пленарном заседании парламента республики призвал своих коллег активнее поддерживать воинов, которые выполняют боевые задачи во время специальной военной операции.