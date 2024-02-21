Сколько казахстанцев призовут в армию на срочную службу

Также указывается, что министерствам обороны, внутренних дел, по ЧС возмещение расходов на перевозку граждан, призванных на срочную воинскую службу, а также уволенных в запас военнослужащих срочной воинской службы, производить непосредственно организациям, осуществляющим перевозку, по предъявленным ими счетам в пределах ассигнований, предусмотренных на эти цели в республиканском бюджете.