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Узбекистан и Россия договорились о сотрудничестве в ликвидации ЧС

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. Министерства по чрезвычайным ситуациям Узбекистана и России будут взаимодействовать в предотвращении и ликвидации чрезвычайных ситуаций, сообщает корреспондент Podrobno.uz.
Источник: Podrobno.uz

Как сообщает пресс-служба посольства России в Узбекистане, договоренность об этом была достигнута в Ташкенте в ходе встречи заместителя министра РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, генерал-лейтенанта Алексея Серко с министром по чрезвычайным ситуациям Узбекистана Абдуллой Кулдашевым.

Стороны обсудили вопросы двустороннего взаимодействия по предотвращению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, образовательные обмены и научно-техническое сотрудничество по линии МЧС.

Сообщается, что Алексей Серко пригласил делегацию Узбекистана посетить международный салон «Комплексная безопасность — 2024», который пройдет в Москве в мае этого года.

Напомним, 19 февраля Шавкат Мирзиёев принял российскую делегацию во главе с заместителем председателя правительства — министром промышленности и торговли, сопредседателем совместной Межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству Денисом Мантуровым.