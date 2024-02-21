Узбекистан и Россия договорились о сотрудничестве в ликвидации ЧС

Как сообщает пресс-служба посольства России в Узбекистане, договоренность об этом была достигнута в Ташкенте в ходе встречи заместителя министра РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, генерал-лейтенанта Алексея Серко с министром по чрезвычайным ситуациям Узбекистана Абдуллой Кулдашевым.
Стороны обсудили вопросы двустороннего взаимодействия по предотвращению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, образовательные обмены и научно-техническое сотрудничество по линии МЧС.
Сообщается, что Алексей Серко пригласил делегацию Узбекистана посетить международный салон «Комплексная безопасность — 2024», который пройдет в Москве в мае этого года.
Напомним, 19 февраля Шавкат Мирзиёев принял российскую делегацию во главе с заместителем председателя правительства — министром промышленности и торговли, сопредседателем совместной Межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству Денисом Мантуровым.