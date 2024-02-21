Назначен вице-министр экологии и природных ресурсов Казахстана

В разные годы занимал должности мастера участка по производству щебня рудника открытых горных работ комбината «Васильковский ГОК», начальника Павлодарской региональной инспекции охраны и использования недр территориального управления «Центрказнедра». В 2005−20010 гг. работал на разных должностях в структуре Министерства охраны окружающей среды РК.