Назначен вице-министр экологии и природных ресурсов Казахстана

Об этом 21 февраля проинформировала пресс-служба правительства.
Жомарт Алиев родился в 1969 году в Акмолинской области.
Окончил Казахский политехнический институт имени В. И. Ленина, Кокшетауский университет имени А. Мырзахметова.
Трудовую деятельность начал в 1985 году механизатором Красноярского совхоза Кокшетауской области.
В разные годы занимал должности мастера участка по производству щебня рудника открытых горных работ комбината «Васильковский ГОК», начальника Павлодарской региональной инспекции охраны и использования недр территориального управления «Центрказнедра». В 2005−20010 гг. работал на разных должностях в структуре Министерства охраны окружающей среды РК.
С 2012 по 2014 год работал заместителем председателя Комитета экологического регулирования и контроля Министерства охраны окружающей среды РК. В 2014—2017 гг. занимал руководящие должности в Министерстве энергетики РК.
До нового назначения занимал должность председателя Комитета экологического регулирования и контроля Министерства экологии и природных ресурсов РК (с 07.2023).
Ранее занимавший этот пост Досбол Бекмагамбетов освобожден от должности.