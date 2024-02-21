Молдова присоединится к программе «Цифровая Европа»

Соглашение об ассоциации по программе «Цифровая Европа» подписали в Брюсселе вице-премьер, министр экономического развития и цифровизации Думитру Алайба и еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон.
«В рамках программы “Цифровая Европа” Молдова ускорит процесс оцифровки организаций и системы госуправления. Это поддержит стартапы, а также малые и средние предприятия, стремящиеся к повышению конкурентоспособности и улучшению бизнес-моделей за счет использования передовых цифровых технологий».
Там также отметили, что за счет данного механизма республика получит финансовую поддержку для улучшения своей цифровой инфраструктуры, а также для продвижения инноваций и цифровой доступности.
Соглашение об ассоциации вступит в силу задним числом с 1 января 2024 года после того, как пройдет процедуру ратификации.