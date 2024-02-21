В ОАЭ появится «Российский университет»

«Данная инициатива получила поддержку на самом высоком уровне, что позволит “Российскому университету” стать одним из драйверов научно-образовательного сотрудничества между нашими странами. Мы готовы начать подготовку кадров уже в следующем году на базе существующих университетов в ОАЭ, и в качестве следующего шага предлагаю обсудить технические параметры, площадку, учебные программы и другие критерии создаваемого университета», — сказал Чернышенко, слова которого приводят в его аппарате.