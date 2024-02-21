В ОАЭ появится «Российский университет»

МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. «Российский университет» появится в Объединенных Арабских Эмиратах, он станет одним из драйверов научно-образовательного сотрудничества между странами, при этом подготовку кадров можно начать уже в следующем году на базе существующих вузов ОАЭ, сообщил заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко.
Отмечается, что в рамках проведения турнира «Игры будущего» в Казани Чернышенко провел рабочую встречу с министром образования Объединенных Арабских Эмиратов, председателем Главного управления спорта ОАЭ Ахмедом Аль-Фаласи. На ней они обсудили совместные проекты в области науки и высшего образования, инициативы в сфере спорта, а также затронули вопрос реализации межгосударственного проекта по созданию на территории ОАЭ «Российского университета».
«Данная инициатива получила поддержку на самом высоком уровне, что позволит “Российскому университету” стать одним из драйверов научно-образовательного сотрудничества между нашими странами. Мы готовы начать подготовку кадров уже в следующем году на базе существующих университетов в ОАЭ, и в качестве следующего шага предлагаю обсудить технические параметры, площадку, учебные программы и другие критерии создаваемого университета», — сказал Чернышенко, слова которого приводят в его аппарате.
Чернышенко подчеркнул, что ОАЭ — стратегический партнер России в ближневосточном регионе, сотрудничество двух стран развивается по многим направлениям, такими как наука, спорт, образование, туризм, но «плотные отношения» сложились в области образования, а совместные усилия направлены в том числе на процедуру взаимного признания дипломов, квалификации и ученых степеней на территории ОАЭ.
«Безусловно, отношения России и ОАЭ очень сильны в дипломатическом, экономическом, политическом и культурном плане. Также надеемся на развитие отношений в сфере спорта. Россия была и будет являться одной из самых великих спортивных держав. Мы будем следить за развитием фиджитал спорта», — сказал Аль-Фаласи.