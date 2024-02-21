Губернатор Голубев ответил на вопрос, ждут ли Путина в Ростове-на-Дону

МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Решение о возможном визите в Ростов-на-Дону будет принимать сам президент РФ Владимир Путин, заявил РИА Новости губернатор Ростовской области Василий Голубев.
«Это от президента зависит», — сказал РИА Новости Голубев в ответ на вопрос, ждут ли Путина в Ростове-на-Дону в ближайшее время.
«Сейчас особый режим (действует), который определяет не регион, а, скорей всего, те, кто рядом находится», — добавил он.
Путин регулярно посещает штаб Южного военного округа в Ростове-на-Дону. Он проводит там совещания и встречается с командованием.