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Губернатор Голубев ответил на вопрос, ждут ли Путина в Ростове-на-Дону

Губернатор Голубев: решение о возможном визите в Ростов-на-Дону примет сам Путин.
Источник: РИА Новости

МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Решение о возможном визите в Ростов-на-Дону будет принимать сам президент РФ Владимир Путин, заявил РИА Новости губернатор Ростовской области Василий Голубев.

«Это от президента зависит», — сказал РИА Новости Голубев в ответ на вопрос, ждут ли Путина в Ростове-на-Дону в ближайшее время.

«Сейчас особый режим (действует), который определяет не регион, а, скорей всего, те, кто рядом находится», — добавил он.

Путин регулярно посещает штаб Южного военного округа в Ростове-на-Дону. Он проводит там совещания и встречается с командованием.

Путин Владимир