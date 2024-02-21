Президент Казахстана назначил зампредседателя Агентства по финансовому мониторингу

«Распоряжением Главы государства Бижанов Кайрат Жакиянович назначен заместителем председателя Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу».
Кайрат Бижанов трудовую деятельность начал в 1994 году в органах налоговой инспекции Костанайской области.
Прошел путь от инспектора районной налоговой инспекции до руководителя областного департамента.
В разные годы возглавлял департаменты по борьбе с экономической и коррупционной преступностью по Жамбылской и Актюбинской областям.
Работал на иных руководящих должностях в органах финансовой полиции, прокуратуры и Верховного суда РК.
С июня 2019 года возглавлял Департамент экономических расследований по Атырауской области, а в октябре 2021 года стал руководить столичным департаментом экономических расследований.