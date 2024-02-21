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Президент Казахстана назначил зампредседателя Агентства по финансовому мониторингу

Кайрат Бижанов назначен заместителем председателя Агентства РК по финансовому мониторингу, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.
Источник: gov.kz

«Распоряжением Главы государства Бижанов Кайрат Жакиянович назначен заместителем председателя Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу».

говорится в сообщении.

Кайрат Бижанов трудовую деятельность начал в 1994 году в органах налоговой инспекции Костанайской области.

Прошел путь от инспектора районной налоговой инспекции до руководителя областного департамента.

В разные годы возглавлял департаменты по борьбе с экономической и коррупционной преступностью по Жамбылской и Актюбинской областям.

Работал на иных руководящих должностях в органах финансовой полиции, прокуратуры и Верховного суда РК.

С июня 2019 года возглавлял Департамент экономических расследований по Атырауской области, а в октябре 2021 года стал руководить столичным департаментом экономических расследований.

экономика