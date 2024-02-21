Владимир Путин встретится в Казани с лидерами трех стран

Сегодня, в день открытия международного турнира «Игры будущего», президент России Владимир Путин посетит Казань. В столице РТ он планирует встретиться с лидерами трех стран.
О намерениях посетить столицу Татарстана Владимир Путин сообщил накануне на форуме «Сильные идеи для нового времени», который проходит в Москве.
«Я буквально завтра в Казани должен встретиться с некоторыми коллегами — это Кыргызстан, Узбекистан, будет там еще и президент Казахстана».
В конце 2023 года Владимир Путин пригласил лидеров СНГ на открытие турнира «Игры будущего». Он тогда пояснил, что это будут соревнования в новом формате, объединяющем «более динамичные спортивные дисциплины и киберспорт». Ранее сообщалось, что в открытии «Игр будущего» примут участие президент Киргизии Садыр Жапаров и лидер Казахстана Касым-Жомарт Токаев.