Участники СВО из Башкирии поговорили со своими родными по телемосту из Луганска

Бойцы из Башкирии сообщили своим родственникам, что с ними всё в порядке, раны заживают, и чтобы семьи не беспокоились. Воины также рассказали о службе, как налажен их быт и как их обеспечивает республика. Особенно мужчины были рады увидеть своих детей — повзрослевших подростков, и малышей, которым едва исполнилось два года.
Также во время видеосвязи родные воинов, увидели, как наградили одного из военнослужащих знаком «Отважный». Также в прямом эфире перед бойцами выступили артисты фронтовой бригады.
Участников специальной военной операции приветствовал врио военного комиссара Башкортостана полковник Сергей Нетунаев.
«Сегодня мы проводим шестой телемост, в преддверии Дня Защитника Отечества». Главная цель телемоста — поднять боевой и моральный дух бойцов. Когда видишь, пусть даже через экран монитора, своего родного человека, на сердце становится теплее", — отметил Сергей Нетунаев.
Ранее состоялся телемост с семьями и однокурсниками между военнослужащими группировок войск «Юг», «Запад», «Восток» и «Днепр» из числа студентов из Уфы и Саранска. К бойцам обратились представители органов власти Башкирии и Мордовии, сообщало информагентство «Башинформ».