Участники СВО из Башкирии поговорили со своими родными по телемосту из Луганска

Бойцы из Башкирии сообщили своим родственникам, что с ними всё в порядке, раны заживают, и чтобы семьи не беспокоились. Воины также рассказали о службе, как налажен их быт и как их обеспечивает республика. Особенно мужчины были рады увидеть своих детей — повзрослевших подростков, и малышей, которым едва исполнилось два года.