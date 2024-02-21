Бойцам из Свердловской и Челябинской областей вручено 15 орденов Мужества за взятие Авдеевки

Сообщается, что отличившихся военнослужащих 90-й танковой дивизии Центрального военного округа за взятие этого города Донецкой Народной Республики наградил заместитель министра обороны России Виктор Горемыкин.
После торжественной части он побеседовал с военнослужащими, выслушав подробные детали совершенных ими подвигов в Авдеевке.
Среди награжденных самым молодым был 20-летний мобилизованный с позывным «Шило» из Екатеринбурга.
Авдеевка была освобождена в достаточно короткие сроки, но этому предшествовал длительный период подготовки, сообщил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов.
Министр обороны Сергей Шойгу уточнил, что подготовка к освобождению Авдеевки началась еще осенью 2023 года, операция была проведена так, чтобы минимизировать жертвы в рядах российской армии.