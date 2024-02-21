В Хабаровском крае 25 февраля стартует досрочное голосование на выборах президента

— Такое голосование организуется только по заявлениям самих избирателей, а заявления от работодателей поступают достаточно активно, — говорит Денис Кузьменко. — Мы видим большой интерес к выборам. Но надо иметь в виду, что голосование это добровольное, те, кто не захотят в нем участвовать, смогут этого не делать. Досрочное голосование у нас в крае организуется традиционно, люди, к которым прилетают члены избирательных комиссий, особенно на метеостанциях, а там очень узкий круг общения, радуются гостям. Готовы их обогреть, напоить чаем, поговорить. Денис Кузьменко выразил надежду, что все так будет и теперь.