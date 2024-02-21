В Хабаровском крае 25 февраля стартует досрочное голосование на выборах президента

В воскресенье, 25 февраля, в Хабаровском крае начнется досрочное голосование на выборах Президента России, продлится оно до 14 марта. Голосование организуется в отдаленных и труднодоступных местностях, а также на судах, которые в день голосования будут находиться в плавании, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Члены избирательных комиссий традиционно поедут на метеостанции, в оленеводческие стойбища и дальние поселения на вертолетах, снегоходах и автомобилях.
— Уже в воскресенье, 25 февраля члены избирательной комиссии отправятся по первому маршруту — на северную метеостанцию в Хабаровском районе, — рассказал нашему изданию председатель Избирательной комиссии Хабаровского края Денис Кузьменко. — Вообще досрочное голосование проводится для тех, кто в дни выборов не сможет прийти на избирательные участки, кто работает вахтовым методом и находится вдали от дома, либо живет там, где транспортное сообщение не позволяет добраться до места голосования. Но каждый должен иметь право высказать свою позицию, особенно на таких выборах, как нынешние, когда мы выбираем президента.
Досрочно в крае голосует очень небольшое количество людей от общего количества избирателей, примерно один процент, по стране эта цифра еще меньше. Пока сложно сказать, сколько именно их будет, пока не все маршруты определены.
— Такое голосование организуется только по заявлениям самих избирателей, а заявления от работодателей поступают достаточно активно, — говорит Денис Кузьменко. — Мы видим большой интерес к выборам. Но надо иметь в виду, что голосование это добровольное, те, кто не захотят в нем участвовать, смогут этого не делать. Досрочное голосование у нас в крае организуется традиционно, люди, к которым прилетают члены избирательных комиссий, особенно на метеостанциях, а там очень узкий круг общения, радуются гостям. Готовы их обогреть, напоить чаем, поговорить. Денис Кузьменко выразил надежду, что все так будет и теперь.