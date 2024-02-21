День имени: как Севастополь родился в истории — интересные факты

В этот день 240 лет назад указом императрицы Екатерины II новая крепость на юго-западном побережье Крыма, у бухты рядом с древним городом Херсонес Таврический, впервые была названа в документах как Севастополь. Так будущий город-герой получил имя официально. Как оно отразилось на судьбе, как ход истории менял это имя и как он же возвращал все на круги своя — РИА Новости Крым вспоминает и рассуждает вместе с экспертами.