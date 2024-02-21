Красноярский экономический форум состоится после выборов президента России

Красноярский экономический форум (КЭФ) состоится после выборов президента России. Об этом ТАСС сообщил губернатор Красноярского края Михаил Котюков.
Как сообщает агентство, окончательную дату экономического форума назначат после 17 марта, когда закончатся выборы президента России.
Напомним, в 2023 году Красноярский экономический форум проходил с 1 по 3 марта. В прошлом году участниками КЭФ стали более 7 тысяч человек из 40 стран мира. За время форума было подписано более 60 соглашений на 565 млрд рублей.