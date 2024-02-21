Глава ЦИК Беларуси проголосует на выборах досрочно

В Беларуси в полдень 20 февраля началось досрочное голосование, в стране было открыто боле 5,4 тысячи избирательных участков.
«Если сравнивать с избирательными кампаниями 2018−2019 годов, то в 2018 году в первый день досрочного голосования проголосовали 4,4% избирателей, в 2019-м — 4,7%».
По его словам, во вторник, 20 февраля, явка избирателей составила 5,94%.
«В принципе, это достаточно высокая, интерес к выборам есть», — сказал он.
Карпенко также сообщил, что сам, как всегда, будет голосовать досрочно.
Председатель Центризбиркома отметил, что молодые избиратели активно принимают участие в избирательной кампании.
Говоря о цифрах по досрочному голосованию в прошлые годы, Карпенко подчеркнул, что президентские выборы отличаются.
«Там всегда процент чуть выше был, но в общей сложности итоговая цифра досрочного голосования на выборах, начиная с 2018 года, включая референдум, от 30 до 45%».
«Поэтому, я думаю, что граждане активно примут участие в голосовании, тем более, что эти выборы впервые проводят в таком формате, такое количество депутатов избираем», — подчеркнул глава ЦИК.
Карпенко также сообщил, что пока каких-то существенных замечаний и нарушений не поступало ни в ЦИК, ни в общественный информационный центр, который открылся накануне.
Руководитель комиссии также сообщил, что после проведения единого дня голосования избирательный процесс в республике не заканчивается.
«До 25 апреля пройдет еще ряд избирательных процедур, нам еще необходимо будет не только провести сессию избранных местных советов, Палаты представителей, нам необходимо будет избрать членов Совета республики, надо будет избрать делегатов Белорусского всенародного собрания, открыть первое заседание ВНС, избрать его руководство, а там мы выходим на финишную прямую начала подготовки к президентской избирательной кампании», — сказал Карпенко.
Досрочное голосование началось в Беларуси во вторник, 20 февраля. Оно продлится до субботы включительно, а 25 февраля в стране пройдет единый день голосования за депутатов в Палату представителей и в местные советы. Всего в Беларуси образовано 5411 избирательных участков, в Минске их почти 700.