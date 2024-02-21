Глава ЦИК Беларуси проголосует на выборах досрочно

«До 25 апреля пройдет еще ряд избирательных процедур, нам еще необходимо будет не только провести сессию избранных местных советов, Палаты представителей, нам необходимо будет избрать членов Совета республики, надо будет избрать делегатов Белорусского всенародного собрания, открыть первое заседание ВНС, избрать его руководство, а там мы выходим на финишную прямую начала подготовки к президентской избирательной кампании», — сказал Карпенко.