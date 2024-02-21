Уполномоченный по правам человека в Башкирии рассказал о спасении солдат из украинского плена

«Как это работает: я направляю обращения Москальковой Татьяне (уполномоченный по правам человека в РФ — прим. ред.), она этой работой занимается. Мы обращаемся и в том числе, если человек без вести пропал. Если есть подтверждение, что гражданин в плену, он включается в список обмена военнопленными. Пока так», — сказал Михаил Закомалдин.