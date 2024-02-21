Велосипедистам хотят запретить ездить по петербургским улицам зимой

Подобные предписания уже действуют в некоторых зарубежных странах, в том числе и в Беларуси. Такой шаг, как предполагается, поможет повысить безопасность дорожного движения зимой и избежать возможных происшествий, связанных с использованием велосипедов в холодное время года.