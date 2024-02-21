Губернатор Никитин раскритиковал статью в СМИ о запрете Достоевского

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин категорично высказался о статье, в которой был опубликован список запрещенных книг в России. Материал подготовил автор федерального «Коммерсанта».
Журналист, ссылаясь на представителей маркетплейса «Мегамаркет», опубликовал информацию о том, что из продажи сервиса изъяли книги Федора Достоевского, Стивена Кинга, Харуки Мураками и других писателей. В их произведениях якобы нашли пропаганду ЛГБТ.
«Понятно, что этот список составлен непонятно как, неизвестно под каким соусом распространён и какие цели преследовал автор идеи. Но мне лично кажется, что он хотел нанести вред нашей стране и подорвать авторитет ее институтов».
Также он выразил надежду на то, что подобные провокации будут происходить в стране реже.