Путин: российская армия добилась перелома на самых сложных участках фронта

Обращаясь к бойцам, Путин указал, что самоотверженным ратным трудом они доказали верность присяге и лучшим традициям российского воинства. Как отметил президент, эти традиции формировались столетиями великими российскими полководцами, солдатами и офицерами, преданными своей стране. Путин подчеркнул, что потомки гордятся их свершениями и победами, а «их имена всегда будут символом мужества и того безграничного уважения, с которым народ России относится к своей родной армии».