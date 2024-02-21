Более 2,7 млн заявок подано на участие в ДЭГ на выборах президента РФ

«На сегодняшнее утро нашими гражданами, избирателями подано уже почти 4 млн заявлений. Избиратели 28 субъектов РФ, где будет применяться дистанционное электронное голосование на федеральной платформе, подали уже 2 млн 750 тыс. заявлений», — отметила глава ЦИК.
Кроме того, более 1 млн 250 тыс. заявлений было подано гражданами, планирующими воспользоваться системой «Мобильный избиратель» для голосования не по месту жительства.
Выборы президента РФ в 2024 году будут длиться три дня. Голосование состоится в период с 15 по 17 марта. При этом в дистанционном электронном формате оно будет проходить только в тех регионах, где уже было опробовано ранее, то есть не более чем в 30 субъектах России.