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Более 2,7 млн заявок подано на участие в ДЭГ на выборах президента РФ

Более 2,7 млн заявлений подано на участие в дистанционном электронном голосовании (ДЭГ) на выборах президента России. Об этом в среду, 21 февраля, сообщила председатель Центризбиркома (ЦИК) Элла Памфилова на заседании комиссии.
Источник: Известия

«На сегодняшнее утро нашими гражданами, избирателями подано уже почти 4 млн заявлений. Избиратели 28 субъектов РФ, где будет применяться дистанционное электронное голосование на федеральной платформе, подали уже 2 млн 750 тыс. заявлений», — отметила глава ЦИК.

Кроме того, более 1 млн 250 тыс. заявлений было подано гражданами, планирующими воспользоваться системой «Мобильный избиратель» для голосования не по месту жительства.

Выборы президента РФ в 2024 году будут длиться три дня. Голосование состоится в период с 15 по 17 марта. При этом в дистанционном электронном формате оно будет проходить только в тех регионах, где уже было опробовано ранее, то есть не более чем в 30 субъектах России.

Участие в выборах примут четыре кандидата — зампред Госдумы от партии «Новые люди» Владислав Даванков, депутат Госдумы и руководитель ЛДПР Леонид Слуцкий, депутат Госдумы от КПРФ Николай Харитонов и действующий глава государства, кандидат в президенты Владимир Путин.