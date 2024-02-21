Путин вручил госнаграды воинским частям ВКС России

Президент Владимир Путин приехал на аэродром Чкаловский в Московской области, где вручил госнаграды воинским частям воздушно-космических сил (ВКС) РФ. По прибытии его встретил глава Минобороны Сергей Шойгу. Он представил краткий доклад о построении войск. О готовности к мероприятию также доложил главнокомандующий ВКС Виктор Афзалов, передает ТАСС.