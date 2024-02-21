Путин вручил госнаграды воинским частям ВКС России

Путин поприветствовал бойцов фразой «Здравствуйте, товарищи!», после чего выступил с краткой речью, поздравив воинские части с госнаградами. В частности, Главный центр боевой подготовки и переучивания личного состава армейской авиации был удостоен ордена Суворова. Бригада армейской авиации получила орден Жукова. Отдельный вертолетный полк был награжден орденом Кутузова.
Президент также передал главному командованию ВКС список подносной иконы-складня «Спас Нерукотворный». Образ будет храниться в храме Вознесения Господня за Серпуховскими воротами — главном храме ВКС.
Ранее сегодня, 21 февраля, глава Генштаба России Валерий Герасимов посетил командный пункт группировки войск «Центр» в зоне военной операции. Господин Герасимов вручил награды отличившимся при взятии Авдеевки. О переходе города под контроль российской армии господин Шойгу доложил Владимиру Путину 17 февраля г.
О встрече президента и министра обороны — в материале «Ъ» «Авдеевские рассказы».
Лаура Кеффер.